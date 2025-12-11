El exministro José Luis Ábalos ha solicitado formalmente a Instituciones Penitenciarias su primer vis a vis íntimo desde la cárcel de Soto del Real. Para acceder a este encuentro, que fuentes penitenciarias apuntan que sería con su expareja Andrea, deberá acreditar su relación. La noticia coincide con la petición de la Fiscalía de que Ábalos, Koldo y Aldama permanezcan en prisión provisional hasta la celebración del juicio por el Caso Mascarillas en el Tribunal Supremo.

El exministro Ábalos, que comparte celda con Koldo García en el módulo 13 de Soto del Real, ha presentado este miércoles la petición de su primer vis a vis íntimo. Instituciones Penitenciarias tiene ahora una semana para evaluar y responder a la solicitud.

El Vis a Vis y la vida en prisión

Para que la petición sea aprobada, Ábalos debe presentar el nombre y DNI de la persona elegida y, crucialmente, acreditar que mantienen una relación de pareja. Aunque las fuentes consultadas no lo confirman, todas las pruebas apuntan a Andrea, su expareja, quien ha sido una asidua visitante de la cárcel desde el inicio de la estancia de Ábalos, acudiendo a entregarle enseres personales y comunicándose con él a través de la ventanilla.

La vida penitenciaria de Koldo y Ábalos transcurre con normalidad, manteniendo un trato educado con funcionarios y compañeros. Ambos comparten celda con una televisión que Ábalos adquirió en el economato de la prisión por unos 200 euros. El exministro se ha mostrado más reacio al ejercicio físico que Koldo, dedicando su tiempo a reunirse con sus abogados para diseñar la defensa y la estrategia de comunicación externa.

El módulo 13 se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, con cacheos diarios y revisiones caninas, con el objetivo de evitar que algún interno pueda captar y vender imágenes de los implicados en el mediático Caso Mascarillas.

Sin sueldo de diputado y la petición fiscal

La situación económica de Ábalos se complica, ya que ha dejado de percibir su sueldo como diputado, que superaba los 5.000 euros al mes, cortando su principal fuente de ingresos.

La principal novedad judicial es la decisión de la Fiscalía. Se ha conocido este jueves que el Ministerio Público continuará con su idea de que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama sigan en prisión provisional hasta la celebración del juicio por el Caso Mascarillas. De confirmarse este procedimiento, los tres se sentarán en el banquillo del Tribunal Supremo.