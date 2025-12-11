El líder de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi —condenado en el pasado por delitos vinculados a la banda terrorista ETA— mantuvieron este jueves una reunión en Waterloo (Bélgica) con el objetivo de avanzar en la “colaboración entre ambas naciones”, según informó la formación abertzale.

Otegi acudió al encuentro acompañado por el senador Gorka Elejabarrieta, secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu. Durante la reunión, ambas organizaciones analizaron “la situación política de Cataluña y del País Vasco, así como la del Estado español”, detalló EH Bildu en un comunicado.

Las dos formaciones coincidieron en “la necesidad de reforzar la cooperación” y se comprometieron a seguir trabajando conjuntamente, “como vienen haciendo desde hace años junto a otras fuerzas soberanistas”.

La cita en Waterloo se produce pocas semanas después de la ruptura de relaciones entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras EH Bildu mantiene su papel como socio parlamentario estable del Ejecutivo. Estas discrepancias con Moncloa, sin embargo, no han alterado la relación entre ambas fuerzas soberanistas, cuyos líderes volvieron a escenificar su sintonía política en el encuentro celebrado este jueves en Bélgica.