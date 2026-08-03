Dos meses después de convertirse en madre, Lola Orellana, hija de Rosario Flores, ha compartido por primera vez una imagen junto a su bebé. La joven, muy reservada con su vida privada, publicó un carrusel de fotografías sobre sus primeras semanas de maternidad y dedicó unas palabras cargadas de simbolismo al mar, la naturaleza y el vínculo entre madres e hijas.

Lola Orellana, de 29 años, dio a luz a su primera hija fruto de su relación con el músico Cosme Daniel de Juan. La pareja ha preferido mantener en privado el nombre de la pequeña y protegerla de la exposición pública.

Hasta ahora, la joven no había mostrado imágenes de esta nueva etapa. En su publicación aparece sosteniendo a la niña en brazos mientras le da el pecho frente a un gran ventanal con vistas a un jardín.

“Azul. Vuelve a reflejar y fundido con el sol. Reina un sueño de sonido a mar”, escribió como acompañamiento del álbum, en el que también incluyó fotografías de su embarazo y distintos momentos familiares.

Una maternidad vivida entre Cádiz e Ibiza

Lola y Cosme están disfrutando de los primeros meses de vida de su hija entre Cádiz e Ibiza, dos lugares muy vinculados a la pareja y donde el mar ocupa un papel protagonista.

En otra de las fotografías, Cosme aparece caminando por la playa con la bebé en un portabebés. La escena se completa con el perro de la familia, un retriever de color canela.

La publicación refleja una etapa marcada por la calma y la conexión familiar. Antes del nacimiento, Lola ya había compartido algunas reflexiones sobre el embarazo, la maternidad y la relación entre generaciones de mujeres.

“Las mujeres tenemos que contarnos muchas cosas. De mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a vientre”, expresó entonces.

El homenaje de Lola Orellana a Rosario Flores

El carrusel también incluye una fotografía en blanco y negro del nacimiento de Lola. En la imagen, Rosario Flores aparece observando con ternura a su hija recién nacida.

Casi tres décadas después, la escena se repite con Lola sosteniendo ahora a su propia bebé. La fotografía funciona como un homenaje a su madre y al vínculo que ambas mantienen.

Rosario fue quien confirmó públicamente el nacimiento de su primera nieta. La cantante mostró entonces su felicidad por la llegada de la niña y describió el momento como una de las mayores alegrías de su vida.

La familia Flores siempre ha tratado de mantener a sus miembros más jóvenes alejados de la atención mediática. Rosario protegió durante años la privacidad de sus hijos, una postura que Lola continúa aplicando con su propia hija.

La reacción de Lolita Flores

La publicación provocó una rápida reacción de Lolita Flores, tía de Lola, quien escribió “Las más bonitas” acompañado de varios corazones azules.

Aunque sus miembros no suelen mostrar públicamente todos sus encuentros, la familia mantiene una relación muy estrecha y acostumbra a reunirse durante el verano en Cádiz.

Uno de sus lugares habituales es la vivienda que Rosario Flores posee en Zahora, cerca del cabo de Trafalgar. Este refugio familiar, ubicado junto al mar, se ha convertido en uno de los espacios preferidos de la cantante para pasar tiempo con sus seres queridos.