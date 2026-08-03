Tadej Pogacar disputará La Vuelta a España 2026 después de conquistar en París el quinto Tour de Francia de su carrera. El ciclista esloveno regresará siete años después a la prueba en la que comenzó a consolidarse como una de las grandes figuras del pelotón internacional.

La ronda española ocupa un lugar especial en la trayectoria del líder del UAE Team Emirates-XRG. Pogacar participó por primera y única vez en 2019, cuando tenía 20 años y todavía no había competido en una gran vuelta de tres semanas.

En aquella edición terminó tercero en la clasificación general, por detrás de Primoz Roglic y Alejandro Valverde. También consiguió tres victorias de etapa, ganó el maillot blanco como mejor joven y aseguró su presencia en el podio después de una destacada actuación en la Sierra de Gredos.

Apenas diez meses después conquistó su primer Tour de Francia y comenzó una etapa de dominio que ahora culmina, según la información facilitada, con su quinto maillot amarillo.

Pogacar buscará completar su colección de grandes vueltas

El esloveno regresará a La Vuelta convertido en uno de los corredores más dominantes de su generación. Su objetivo será conquistar por primera vez el maillot rojo y completar una de las pocas grandes pruebas que todavía faltan en su palmarés.

Pogacar ya ha ganado el Tour de Francia y el Giro de Italia, además del Campeonato del Mundo y varios de los principales Monumentos del ciclismo. En La Vuelta, sin embargo, su mejor resultado continúa siendo el tercer puesto obtenido en 2019.

La presencia del campeón del mundo aumentará el atractivo deportivo de una edición que comenzará el 22 de agosto en Mónaco, lugar de residencia del corredor.

La primera etapa será una contrarreloj individual de nueve kilómetros por las calles del Principado, un escenario especialmente simbólico para iniciar su regreso a la carrera española.

Del amarillo de París al maillot rojo

Después de celebrar su victoria en los Campos Elíseos, Pogacar afrontará unas semanas de recuperación antes de volver a competir.

La Vuelta constará de 21 etapas y finalizará el 13 de septiembre en Granada. El esloveno tratará de transformar el recuerdo de su irrupción en 2019 en una victoria definitiva siete años después.

Su participación cierra además uno de los grandes interrogantes del calendario ciclista. Durante varias temporadas, su posible regreso a La Vuelta había sido motivo de especulación, pero en esta ocasión disputará la ronda española.

Pogacar vuelve así al escenario donde dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. Ahora regresará como pentacampeón del Tour y con la posibilidad de añadir la última gran vuelta que todavía falta en su historial.