El Partido Socialista estudia emprender medidas judiciales contra la formación popular tras la difusión de una pieza audiovisual que responde al lema «zurdos y orgullosos» y que incluye reproducciones artificiales de destacados cargos y allegados del partido.

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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha manifestado su intención de estudiar y abrir la posibilidad de emprender acciones legales contra el Partido Popular (PP) a raíz de la publicación de un vídeo elaborado mediante técnicas de inteligencia artificial. Esta pieza audiovisual surge como respuesta a una campaña previa de los socialistas difundida bajo el lema «zurdos y orgullosos», en la que diversas figuras de la formación y su entorno aparecen representadas presumiendo de dicha condición mientras enumeran distintas causas judiciales y polémicas vinculadas a sus trayectorias.

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La primera en aparecer en la secuencia difundida por el PP es Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la simulación difundida, el personaje generado reproduce la afirmación: «Si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda», aludiendo directamente a la apertura de juicio oral contra ella por presunto tráfico de influencias y malversación.

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Las referencias a José Luis Ábalos y otros dirigentes socialistas

A continuación, el vídeo incorpora la figura de José Luis Ábalos, actualmente en situación de privación de libertad y condenado a una pena de 24 años y 3 meses de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. En la secuencia, el exdirigente socialista pronuncia: «Si irse de p**** y cobrar comisiones ilegales es de zurdos, pues sí, soy zurdo», haciendo mención explícita a las fiestas con prostitutas y a su relación con Jésica Rodríguez, a quien sufragaba con fondos públicos un piso situado en la madrileña Plaza de España.

La producción del PP también recoge las intervenciones simuladas de otros rostros destacados del partido y de su entorno. Entre ellos figura el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien señala que «si esconder joyas en una caja fuerte es de zurdos», entonces se declara «zurdo». Asimismo, la exmilitante y descrita como fontanera del PSOE Leire Díez interviene en la pieza asegurando que «si contratar a unos matones para quitar de enmedio a una jueza» —en alusión a las presiones ejercidas sobre la magistrada Beatriz Biedma, encargada de investigar al hermano de Pedro Sánchez— «es de zurdos, pues sí», asume la misma condición.

Conclusión con Montse Mínguez y Santos Cerdán

Las dos últimas apariciones corresponden a Montse Mínguez, ex portavoz del PSOE que presentó su dimisión días atrás a causa de los negocios inmobiliarios de su marido, y a Santos Cerdán, ex secretario de Organización de la formación.

En su recreación artificial, Mínguez manifiesta: «Si usar la vivienda como arma política mientras oculto que mi novio tiene más de 30 pisos es de zurdos, pues sí, soy zurda». Por su parte, el vídeo culmina con la intervención de Santos Cerdán, quien concluye señalando: «Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdos, pues sí, soy zurdo». La publicación se cierra recuperando el lema «zurdos y orgullosos» empleado originariamente por el propio PSOE en su campaña.