La capital de Irán ha amanecido este lunes 9 de marzo de 2026 sumida en una oscuridad antinatural. Tras una noche de intensos bombardeos ejecutados por Israel, espesas nubes de humo negro han cubierto la ciudad, provocando una precipitación tóxica que los residentes describen como una «lluvia de gasolina». El fenómeno es el resultado directo de la destrucción de cuatro grandes depósitos de combustible y un centro de transferencia en las provincias de Teherán y Alborz.

El impacto de la ofensiva contra infraestructuras críticas

La estrategia de Israel y Estados Unidos ha virado en los últimos días hacia la aniquilación de recursos básicos. Tras nueve jornadas de ataques constantes, el escenario en la capital es desolador:

Incendios activos: En el barrio de Shahran, el Depósito de Petróleo del Noroeste continúa ardiendo a media mañana, generando una columna de humo infinito y dejando un rastro de camiones cisterna calcinados.

Emergencia sanitaria: La Organización de Protección Ambiental de Irán ha emitido una alerta urgente pidiendo a la población que no salga de sus casas o utilice mascarillas debido a la alta toxicidad del aire, cargado de ceniza y componentes químicos.

Colapso de suministros: Además del combustible, la población sufre la falta de agua tras el bombardeo de una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, que ha dejado sin servicio a 30 localidades.

Racionamiento y una reapertura ensombrecida

La ciudad debía recuperar hoy cierta actividad tras siete días de luto oficial por la muerte del líder supremo, Alí Jameneí, ocurrida el pasado 28 de febrero. Aunque algunos negocios como peluquerías y tiendas de ropa han intentado abrir sus persianas, la normalidad parece una meta inalcanzable.

La escasez de hidrocarburos ha obligado a las autoridades iraníes a imponer un estricto racionamiento de 20 litros de gasolina por persona al día. En las calles, el silencio de los vecinos, que evitan hablar con la prensa por temor a represalias, contrasta con el estruendo de los equipos de limpieza que intentan retirar los sedimentos negruzcos que lo cubren todo.

Un giro en los objetivos estratégicos

Este recrudecimiento de la violencia marca una nueva fase en el conflicto. Una vez golpeados los centros de mando político y militar, la ofensiva se centra ahora en asfixiar la economía y la logística de la República Islámica. La imagen de barrenderos cruzando descampados bajo un cielo de hollín resume la resistencia de una población que intenta sobrevivir en un entorno que muchos ya califican de apocalíptico.