El Gobierno de Ankara ha ordenado este lunes 9 de marzo de 2026 el envío inmediato de seis aviones de combate F-16 y baterías de defensa antiaérea a la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC). Esta medida, anunciada por el Ministerio de Defensa turco, supone un incremento significativo de la presencia militar en la zona septentrional de la isla en respuesta directa a los últimos movimientos bélicos en Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental.

Una respuesta al despliegue militar de Grecia

El movimiento de Turquía llega apenas una semana después de que Grecia enviara cuatro cazas F-16 a la base de Pafos, en el sector grecochipriota. La intervención de Atenas fue motivada por un ataque con drones iraníes lanzados desde el Líbano contra la base aérea británica de Akrotiri, situada en suelo chipriota.

Aunque el ataque contra las instalaciones del Reino Unido solo causó daños menores en las pistas de aterrizaje, la situación ha derivado en una acumulación de fuerzas internacionales en la isla:

Cazas griegos ya han derribado dos drones que se aproximaban a las costas de Chipre en los últimos días. Presencia naval: Francia, España, Italia y el Reino Unido han movilizado buques de guerra hacia la zona para proteger la soberanía del país miembro de la Unión Europea.

Francia, España, Italia y el Reino Unido han movilizado buques de guerra hacia la zona para proteger la soberanía del país miembro de la Unión Europea. Refuerzo turco: Ankara justifica su despliegue como una medida necesaria para garantizar la seguridad de la población turcochipriota ante lo que consideran una amenaza creciente.

El fantasma de la división de 1974

Este nuevo episodio de tensión militar reabre viejas heridas en una isla que permanece dividida desde la invasión turca de hace más de medio siglo. Mientras la República de Chipre (en el sur) es parte de la UE y baraja solicitar su ingreso en la OTAN si las relaciones con Ankara lo permitiesen, la RTNC (en el norte) solo cuenta con el reconocimiento oficial de Turquía, que mantiene allí un contingente permanente de decenas de miles de soldados.

Un tablero estratégico al límite

El Ministerio de Defensa turco ha advertido de que este despliegue de los F-16 es solo el primer paso y que se tomarán «más medidas si fuera necesario» dependiendo de la evolución del conflicto. La convergencia de intereses de potencias europeas, la OTAN y actores regionales como Irán convierte a Chipre en un punto crítico de fricción dentro del actual escenario de guerra en Oriente Medio.