El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha manifestado este domingo su profunda preocupación por la escalada bélica en Oriente Medio. A través de un mensaje en su canal de Telegram, el líder ucraniano alertó de que una prolongación de este conflicto desviará inevitablemente la atención internacional, lo que se traducirá en una pérdida crítica de recursos para la defensa de su país frente a la invasión rusa.

El temor a una crisis de atención y suministros

Para Zelenski, la falta de avances en las negociaciones de paz en la región de Oriente Medio supone una amenaza directa para la estabilidad de los envíos de armamento a Kiev. El mandatario fue tajante al desgranar las consecuencias de este cambio de foco:

Menos atención, menos apoyo: El presidente sostiene que si no se logra un alto el fuego inmediato, el conflicto se cronificará, diluyendo el compromiso de sus aliados.

Debilitamiento de la defensa aérea: Una de las mayores preocupaciones es la reducción en el suministro de sistemas antiaéreos, vitales para proteger las ciudades ucranianas de los bombardeos rusos.

Tragedia humana: Zelenski matizó que su deseo de una paz rápida en Oriente Medio no responde solo a intereses estratégicos, sino al rechazo a cualquier pérdida de vidas humanas.

La conexión entre Rusia e Irán

El presidente ucraniano también puso el foco en la cooperación militar entre Moscú y Teherán. Aunque reconoció como un punto «positivo» que el régimen iraní no esté suministrando actualmente ciertos misiles y armamento específico a Rusia para su uso en suelo ucraniano, mostró su inquietud por la opacidad de estos acuerdos.

«Sabemos lo que Rusia ya ha proporcionado al régimen iraní, pero no conocemos el volumen total de lo que está dispuesta a transferir en el futuro», señaló Zelenski, sugiriendo que el Kremlin podría estar alimentando la inestabilidad en Oriente Medio para beneficiarse del agotamiento de Occidente.

Un escenario geopolítico fragmentado

Estas declaraciones se producen en un momento en el que Ucrania lucha por mantener la relevancia de su causa en las agendas de las grandes potencias. La coincidencia de dos grandes focos de guerra obliga a los aliados de la OTAN a repartir sus recursos logísticos y financieros, un escenario que, según el Gobierno de Kiev, solo favorece las aspiraciones territoriales de Vladímir Putin.