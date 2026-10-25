Cientos de vecinos de la ciudad autónoma, arropados por ciudadanos llegados de diversos puntos de España, recorren la capital para exigir seguridad en la frontera sur y una respuesta rotunda del Estado.

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Madrid ha sido este domingo escenario de una movilización histórica. Bajo el impulso del colectivo ciudadano ‘Mujeres Caballas’, cientos de ceutíes se han desplazado hasta la capital española para alzar la voz en una marcha reivindicativa que ha unido a la sociedad civil de la ciudad autónoma con apoyos procedentes de Andalucía, Valencia, Navarra y Castilla y León, entre otros puntos del país.

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Inicio en Atocha y clamor en el centro de la capital

La jornada arrancó con momentos de honda emoción en el colegio Salesianos Atocha, punto de encuentro donde los asistentes compartieron las primeras impresiones antes de iniciar la movilización. A las 11:30 horas, la cabecera de la manifestación partió desde la glorieta de Carlos V en dirección hacia los centros de poder político, tiñendo las arterias madrileñas de banderas españolas y pancartas en defensa de la identidad y tranquilidad de Ceuta.

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A lo largo del recorrido, los manifestantes corearon lemas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende» o «Queremos una frontera segura», recibiendo muestras de apoyo y aplausos de numerosos madrileños desde los balcones del centro de la ciudad.

Reivindicación de la Frontera Sur y el papel del Estado

El objetivo central de la movilización ha sido visibilizar ante las instituciones nacionales la compleja situación socioeconómica y migratoria que atraviesa Ceuta en su frontera sur. Las portavoces de ‘Mujeres Caballas’ han remarcado frente al Congreso de los Diputados la urgencia de que el Ejecutivo central aplique medidas efectivas, contundentes y sostenidas en el tiempo para garantizar la seguridad integral y el desarrollo económico de la población caballa.

La movilización, calificada de hito histórico por las organizadoras, ha marcado un antes y un después en la proyección nacional de las reivindicaciones de Ceuta, demostrando la cohesión y capacidad de convocatoria de su ciudadanía cuando se trata de defender el futuro de la ciudad.