Decenas de agentes han irrumpido en el barrio ceutí ante la presión de personas llegadas en las recientes avalanchas que permanecen en calles e infraestructuras de la zona.

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Redacción / Ceuta

La Policía Nacional ha llevado a cabo una amplia intervención en la barriada del Príncipe con el objetivo de localizar y controlar a los inmigrantes que continúan en el área tras las recientes entradas masivas registradas en la ciudad autónoma.

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Desde primera hora, un importante dispositivo compuesto por decenas de agentes se ha desplegado por las calles del barrio ante la aglomeración de personas procedentes de Marruecos que se encuentran deambulando por la zona o utilizando infraestructuras comunes.

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Presión y respuesta policial

Esta operación se enmarca dentro de las labores de control y seguridad puestas en marcha por las fuerzas de seguridad para hacer frente al impacto de los flujos migratorios irregulares que han tensionado los recursos de la ciudad en los últimos tiempos, afectando a diferentes barriadas y puntos estratégicos de Ceuta. Las actuaciones policiales buscan restablecer la normalidad en la zona y proceder a la identificación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el vecindario.