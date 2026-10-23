Una información firmada por los periodistas Javier Chicote y Carmen S. Macías señala la presunta actuación de las fuerzas navales marroquíes durante el episodio migratorio en la ciudad autónoma.

La polémica vuelve a situarse en torno a los acontecimientos vividos durante las recientes avalanchas migratorias hacia Ceuta. Según ha publicado el periodista Pablo Montesinos en sus redes sociales, haciéndose eco de un trabajo de investigación firmado por @ChicoteLerena (Javier Chicote) y Carmen S. Macías, un buque pertenecientes a la marina militar marroquí habría arrojado al mar a migrantes en pleno desarrollo de los intentos de entrada a la ciudad española.

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Detalles de la investigación

Las imágenes difundidas muestran en la parte superior una embarcación de patrulla y combate naval con bandera marroquí, mientras que en la parte inferior se observa a decenas de personas en el agua tratando de mantenerse a flote y alcanzar la costa.

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La gravedad de estas acusaciones pondría de manifiesto una presunta vulneración de los derechos humanos y del protocolo de actuación en el mar por parte de las fuerzas de seguridad del país vecino en medio de momentos de extrema tensión fronteriza.

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Reacciones y alcance

La difusión de esta información ha comenzado a generar una gran repercusión mediática y política, reabriendo el debate sobre el papel y la gestión de las autoridades marroquíes en el control de las fronteras marítimas y la protección de las personas migrantes que intentan cruzar hacia territorio europeo.

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