El arrestado cobraba 10 euros al día por persona en condiciones inhumanas y está acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.

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Redacción / Ceuta

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el propietario de la vivienda utilizada como «casa patera» en la barriada del Príncipe, donde la Policía Nacional localizó a 74 personas —entre hombres, mujeres y menores— hacinadas en el interior de un inmueble de varias plantas. La medida fue solicitada por la Fiscalía y respaldada por el juzgado de instrucción correspondiente.

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Condiciones de hacinamiento y cobro por pernoctar

Los inmigrantes localizados, todos ellos llegados a Ceuta durante las avalanchas de finales de julio, residían en condiciones insalubres, durmiendo sobre colchones en el suelo o directamente sobre mantas. A pesar de que tenían libertad de movimientos para entrar y salir de la vivienda, el dueño les exigía el pago de 10 euros diarios por la estancia.

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Esta operación policial, considerada el desmantelamiento de la casa patera de mayores dimensiones registrada hasta la fecha en la zona, requirió de un amplio y complejo despliegue debido a las características del inmueble. El propio propietario se encontraba en el interior de la casa en el momento en el que irrumpieron los agentes.

Investigación por explotación laboral y lesiones

Además de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la instructora le imputa un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Las pesquisas policiales apuntan a que muchos de los inquilinos eran supuestamente utilizados para realizar diferentes labores y trabajos a cambio de sufragar el coste del alojamiento, aprovechándose así de su situación de extrema vulnerabilidad y necesidad.

En el momento del operativo, la policía contabilizó a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados. Asimismo, la investigación indaga en posibles delitos de lesiones, dado que varios de los afectados presentaban mordeduras de perro.