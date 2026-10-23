MADRID / CEUTA — La plataforma ciudadana Mujeres Caballas ha convocado una manifestación nacional en Madrid este domingo, 25 de octubre, bajo el lema «Por una Ceuta segura, española y europea». La movilización busca trasladar al centro de las decisiones políticas la preocupación por la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras los episodios de presión migratoria e inseguridad registrados desde finales de julio.

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El colectivo, que se define como un movimiento pacífico, apartidista y plural integrado por mujeres de diversas profesiones e ideologías, reclama medidas contundentes a las instituciones para garantizar la vida cotidiana, proteger el comercio local y reforzar la presencia del Estado en la zona.

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Exigencias al Ejecutivo y reforma de Extranjería

Entre las principales demandas articuladas en su manifiesto, la plataforma señala la necesidad urgente de:

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Refuerzo fronterizo y seguridad: Incrementar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e intensificar la protección en el perímetro fronterizo de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea.

Incrementar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e intensificar la protección en el perímetro fronterizo de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea. Modificación de la Ley de Extranjería: Solicitar cambios normativos que permitan el retorno o devolución a Marruecos de las personas que ingresen de forma irregular.

Solicitar cambios normativos que permitan el retorno o devolución a Marruecos de las personas que ingresen de forma irregular. Fortalecimiento de servicios públicos: Incrementar la inversión en sanidad, atención social y recursos básicos ante la saturación de los servicios locales de la ciudad.

Incrementar la inversión en sanidad, atención social y recursos básicos ante la saturación de los servicios locales de la ciudad. Defensa de la convivencia y el comercio: Proteger el tejido socioeconómico ceutí para evitar el impacto negativo en la campaña comercial y hostelera, resguardando al mismo tiempo la convivencia de las cuatro culturas que caracterizan a la ciudad autónoma.

Recorrido y logística del desplazamiento

Para facilitar la asistencia masiva, la organización ha dispuesto autobuses y desplazamientos bonificados desde puntos estratégicos de Andalucía, como Algeciras y Málaga, con el respaldo logístico y económico de empresarios locales ceutíes.