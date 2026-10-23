Un amplio operativo policial desarrollado a primera hora de la mañana en la zona del Poblado Legionario se ha saldado con el hallazgo de medio centenar de menores que habrían accedido a la ciudad a finales de julio.

CEUTA — Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han llevado a cabo a primera hora de este viernes una importante operación contra la inmigración irregular en la barriada de Príncipe Alfonso, concretamente en la zona del Poblado Legionario, donde se ha intervenido en un inmueble utilizado como ‘piso patera’.

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Según las primeras informaciones contrastadas en el marco del operativo, los agentes han rescatado en el interior de la vivienda a en torno a 50 menores de edad. Los datos preliminares apuntan a que estos jóvenes habrían accedido a Ceuta durante las entradas registradas los pasados 30 y 31 de julio.

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Por el momento, la investigación sigue abierta, por lo que aún está por confirmar si el dispositivo ha permitido localizar a más personas en situación irregular en el inmueble o si se han practicado detenciones vinculadas a la gestión de estas viviendas.

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Fuerte despliegue en la zona

La intervención ha estado marcada por un despliegue policial de gran envergadura que ha mantenido una fuerte presencia de agentes en la barriada desde primera hora de la mañana. Esta actuación se enmarca dentro de las labores de control y desmantelamiento de pisos patera e inmuebles destinados al alojamiento irregular, una problemática que se ha intensificado notablemente en la ciudad autónoma a raíz de las recientes crisis migratorias.