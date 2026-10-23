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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, aparecerá en el programa de televisión El Hormiguero el próximo lunes. La visita se produce casi tres meses después de la crisis migratoria que afectó a la ciudad.

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Durante su intervención en el programa, que se emitirá en Antena 3, se espera que Vivas trate temas relacionados con su gestión y la situación actual de Ceuta tras los recientes acontecimientos.

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Este será un momento significativo para el presidente, quien ha estado en el centro de atención a raíz de la invasión que enfrentó la localidad ceutí, buscando ofrecer una perspectiva sobre las decisiones y acciones emprendidas por su gobierno.