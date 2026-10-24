El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha solicitado una evaluación de los riesgos en los campamentos de Ceuta tras registrarse dos agresiones recientes a vigilantes de estos dispositivos de acogida.

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Ante esta situación, UGT ha pedido de manera urgente una reunión con las administraciones correspondientes para acordar medidas y establecer plazos adecuados que garanticen la seguridad de los operativos en la zona.

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Entre las exigencias del sindicato se encuentra la demanda de un aumento de efectivos en los campamentos, así como la creación de protocolos de coordinación policial que permitan una respuesta rápida ante cualquier incidente.

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Asimismo, UGT ha solicitado una revisión exhaustiva de las condiciones en las que operan los dispositivos de acogida, considerando la creciente complejidad de la situación en la frontera de Ceuta.

La situación en los campamentos de Ceuta ha generado preocupación entre los trabajadores que allí prestan servicio, quienes enfrentan un entorno cada vez más difícil y potencialmente peligroso.

La evaluación de riesgos se presenta como una medida imprescindible para reforzar la seguridad y mejorar las condiciones laborales en esta área crítica de la ciudad autónoma.