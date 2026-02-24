La jornada del lunes 23 de febrero de 2026 ha repartido fortuna en los principales sorteos nacionales y europeos. Compruebe las combinaciones ganadoras, el Joker y el número «Sueño» de EuroDreams.

Este lunes ha sido una noche de grandes premios. Con un bote de 24,5 millones de euros en La Primitiva y «La Paga» de la ONCE en juego, miles de participantes han estado pendientes de la extracción de las bolas. A continuación, detallamos todos los números agraciados:

La Primitiva

El sorteo de La Primitiva sigue acumulando un bote espectacular. El Joker también ha dejado un nuevo millonario en España.

• Combinación: 04, 12, 16, 37, 39 y 45

• Complementario: 44

• Reintegro: 9

• Joker: 5580403 (Premio de 1.000.000€)

Bonoloto

El sorteo más diario por excelencia ha arrojado la siguiente combinación:

• Combinación: 01, 04, 26, 31, 33 y 39

• Complementario: 9

• Reintegro: 7

Cupón Diario de la ONCE

La suerte de la ONCE ha sonreído a quienes buscaron el premio de «La Paga» con los siguientes datos:

• Número premiado: 22748 (35.000€ al billete)

• La Paga: Serie 031 (36.000€ al año durante 25 años)

EuroDreams

En el sorteo europeo que premia con sueldos mensuales, la combinación ganadora ha sido:

• Combinación: 01, 07, 12, 25, 26 y 39

• Sueño: 1

Esta información tiene carácter informativo. Se recomienda encarecidamente cotejar estos resultados con las listas oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, ya que son los únicos documentos legales válidos para el cobro de premios.

