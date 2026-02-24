La dirección nacional del Partido Popular ha establecido una nueva estrategia para las negociaciones autonómicas. Se trata de un sistema de negociación único y obligatorio para todo el territorio nacional, diseñado para garantizar la estabilidad de los gobiernos donde la aritmética electoral obligue a pactar con la formación de Santiago Abascal.

Principios de gobernabilidad y estabilidad

El texto establece que cualquier acuerdo debe basarse en la coherencia programática. El PP está dispuesto a ampliar su oferta política para dar cabida a propuestas de sus socios, pero bajo la premisa de no contradecir nunca su propio programa electoral.

Para evitar la inestabilidad, se han fijado condiciones institucionales estrictas:

• Compromiso presupuestario: Los pactos deben asegurar la aprobación de cuatro presupuestos anuales.

• Responsabilidad colegiada: Todos los socios de gobierno responderán de manera conjunta por las decisiones tomadas y su aplicación económica.

• Proporcionalidad: El reparto de poder, tanto en cargos ejecutivos como legislativos, deberá ajustarse estrictamente a los votos obtenidos por cada formación.

Las 10 condiciones del marco de negociación

1. Unidad nacional: Pleno respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.

2. Reparto competencial: Los acuerdos se limitarán exclusivamente a las medidas que legalmente puedan adoptar las administraciones autonómicas.

3. Instituciones: Protección de la separación de poderes y respeto a la Jefatura del Estado.

4. Coherencia: No se aceptarán iniciativas que choquen con el programa del PP.

5. Igualdad: Defensa de la libertad individual y rechazo a desigualdades por territorio, lengua o sexo.

6. Peso electoral: Ajuste de las responsabilidades de gobierno al resultado de las urnas.

7. Identidad propia: El acuerdo no supone que ambos partidos diluyan su perfil político.

8. Prioridades programáticas: Foco en la bajada de impuestos, reducción de burocracia, apoyo al sector primario y vivienda.

9. Gestión solidaria: Los socios asumen conjuntamente la ejecución de las políticas.

10. Seguimiento: Establecimiento de métodos de control para evitar «chantajes» parlamentarios.

Posturas en Inmigración y Fiscalidad

El documento recalca el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, lo que implica acatar normas como la Ley de Extranjería (específicamente en la derivación de menores migrantes). En materia de seguridad e inmigración, se aboga por el control de fronteras y la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves.

En el plano económico, se propone el uso de todas las competencias regionales para bajar impuestos, siempre que se garantice la financiación de los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.