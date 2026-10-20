La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Ceuta celebrará la inauguración del curso académico 2026-2027 con un acto especial. Este evento, que tendrá lugar el próximo 20 de octubre, será presidido por el rector, Ricardo Mairal.

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El acto no solo marcará el inicio de un nuevo año académico, sino que también incluirá la tradicional imposición de becas a los nuevos titulados. Esta ceremonia tiene como objetivo reconocer los esfuerzos y los logros alcanzados por los estudiantes en su camino hacia la obtención de sus títulos.

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Además de la entrega de becas, se llevarán a cabo homenajes al profesorado, destacando la importancia de su labor docente y su contribución a la formación de los estudiantes. Este reconocimiento pone de relieve el compromiso de la UNED con la educación a distancia y el papel fundamental que juegan los educadores en este proceso.

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El acto también contará con la incorporación de poesía y una lección sobre la concordia, convirtiéndose en una oportunidad para reflexionar sobre los valores que deben guiar la vida académica y social. La conexión entre la educación y los valores humanos será un tema central durante esta inauguración.

Con estas actividades, la UNED Ceuta busca fomentar un ambiente académico positivo y enriquecedor para todos sus estudiantes, promoviendo la unión y la colaboración entre la comunidad educativa.

La apertura del curso académico será, sin duda, un momento significativo que dará inicio a un año lleno de oportunidades para el desarrollo personal y profesional de los alumnos de la universidad en Ceuta.