La tercera jornada de las fiestas se salda con un herido por asta de toro y múltiples contusiones en un recorrido dividido de dos minutos y veintisiete segundos de duración

La Feria de San Fermín 2026 ha vivido este jueves su tercer encierro de las fiestas, una carrera caracterizada por la velocidad y la inestabilidad de la manada que se ha saldado con un parte médico provisional de ocho personas heridas, una de ellas por asta de toro. Los astados de la ganadería de Victoriano del Río han completado el recorrido por las calles de Pamplona en un tiempo de dos minutos y veintisiete segundos, en lo que se ha convertido en la jornada más accidentada de la semana debido a la fragmentación del grupo de astados y las numerosas caídas registradas a lo largo del itinerario.

El tradicional cohete lanzado desde los corrales a las ocho de la mañana ha marcado el inicio de este tercer encierro del ciclo pamplonés. Los ejemplares de Victoriano del Río, divisa habitual en las fiestas navarras por la bravura de sus reses, han salido a la cuesta de Santo Domingo ante la presencia de miles de corredores. A diferencia de las dos jornadas previas, caracterizadas por el comportamiento agrupado de los animales mansos y la ausencia de incidentes de gravedad, esta mañana la manada ha terminado por fragmentarse durante el trayecto de 875 metros.

Fuente: Canal oficial RTVE Play

La división del grupo ha incrementado la velocidad y el peligro en el recorrido urbano, propiciando escenas de gran tensión debido a la acumulación de mozos y las caídas tanto de los corredores como de los propios animales. Los continuos empujones y la formación de varios montones en diversos tramos de la ruta han provocado múltiples golpes y situaciones de riesgo para los participantes que buscaban aproximarse a las astas.

El balance sanitario provisional emitido por los servicios médicos tras la finalización de la carrera confirma el traslado de ocho personas heridas, de las cuales una presenta una lesión por asta de toro. Este resultado contrasta con los balances de los dos encierros precedentes, que únicamente requirieron atención por contusiones, a excepción del percance registrado el miércoles, cuando un toro pertenecientes a la ganadería de Cebada Gago causó un puntazo leve en el brazo a uno de los mozos.

La expectación y el desarrollo de esta accidentada carrera de jueves han podido seguirse en directo a través de la emisión televisiva de La 1 y el Canal 24 Horas, así como en las plataformas digitales de RTVE Play y RTVE.es, y la cobertura radiofónica de Radio Nacional de España (RNE).