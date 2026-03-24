Lo que comenzó como una desesperada señal de auxilio en redes sociales terminó revelando una oscura red de ciberacoso. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre, ya enviado a prisión, que se hacía pasar por menor de edad para captar, extorsionar y abusar de niñas, una de ellas con discapacidad intelectual.

El hilo que tiró de la manta

La investigación se activó de forma urgente cuando los agentes detectaron el perfil de una menor que manifestaba intenciones suicidas. En menos de 24 horas, la Unidad Central de Ciberdelincuencia rastreó el origen de su angustia: un adulto que la tenía sometida bajo amenazas tras obtener material íntimo.

El «modus operandi»: engaño y falsas recompensas

El detenido utilizaba una estrategia de manipulación clásica de la ciberdelincuencia sexual, conocida como grooming:

Identidad falsa: Se hacía pasar por un adolescente para ganar la confianza de sus víctimas.

Se hacía pasar por un adolescente para ganar la confianza de sus víctimas. Ofertas económicas: Llegaba a ofrecer entre 100 y 300 euros a cambio de imágenes o videollamadas de carácter sexual.

Llegaba a ofrecer entre a cambio de imágenes o videollamadas de carácter sexual. Extorsión y humillación: Una vez obtenido el material, amenazaba con difundirlo entre los contactos de las menores para doblegar su voluntad.

Una vez obtenido el material, amenazaba con difundirlo entre los contactos de las menores para doblegar su voluntad. Encuentros físicos: El arrestado intentaba trasladar el acoso al mundo real. En una ocasión, una víctima huyó en una estación de autobuses de Toledo al percatarse, a lo lejos, de que el sospechoso era en realidad un adulto.

Un escondite en condiciones deplorables

El rastro llevó a la policía hasta un piso en Madrid donde el sujeto vivía en condiciones de extrema insalubridad. El hombre apenas salía a la calle para evitar ser detectado, ya que sobre él pesaban cuatro órdenes de búsqueda judicial, incluida una para su ingreso inmediato en prisión.

En el domicilio, los agentes encontraron un entorno desolador: el detenido convivía con cuatro perros que nunca salían a pasear, rodeado de suciedad. En el registro se incautaron dos teléfonos móviles que contienen centenares de chats y material audiovisual de las víctimas.

La investigación sigue abierta

Aunque por el momento se han identificado a cinco víctimas, la Policía Nacional no descarta que el número aumente tras el análisis exhaustivo de los dispositivos intervenidos.