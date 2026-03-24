En una jornada marcada por hitos comerciales y estratégicos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elevado el tono contra Teherán. Durante su visita oficial a Australia, la líder europea exigió el cese inmediato de las hostilidades iraníes que amenazan una de las arterias más vitales del comercio energético y marítimo mundial: el Estrecho de Ormuz.

Un frente común por la libertad de navegación

Desde la capital australiana y flanqueada por el primer ministro Anthony Albanese, Von der Leyen fue tajante al condenar el uso de minas, drones y misiles para desestabilizar el tránsito comercial.

«Irán tiene que cesar inmediatamente sus amenazas. La libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional y no permitiremos que se ponga en riesgo el comercio global», afirmó la presidenta.

Por su parte, aunque Albanese mantuvo un tono más cauteloso en la rueda de prensa conjunta, reafirmó el compromiso inquebrantable de Australia con un orden internacional basado en reglas, alineándose con la preocupación europea por la estabilidad en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz: El «cuello de botella» del mundo

La advertencia no es casual. El Estrecho de Ormuz es el punto de paso más crítico para el suministro de petróleo y gas a nivel global. Cualquier interrupción en esta zona no solo dispara los precios de la energía en Europa y Oceanía, sino que amenaza con desestabilizar la recuperación económica tras años de volatilidad.

Más allá de la crisis: Un acuerdo histórico

A pesar de la sombra del conflicto en Oriente Medio, la reunión en Canberra dejó noticias de gran calado para las relaciones bilaterales:

Libre Comercio: Tras casi una década de complejas negociaciones, la UE y Australia anunciaron finalmente la conclusión de su acuerdo de libre comercio , un paso gigante para diversificar mercados y reducir la dependencia de potencias como China.

Tras casi una década de complejas negociaciones, la UE y Australia anunciaron finalmente la , un paso gigante para diversificar mercados y reducir la dependencia de potencias como China. Seguridad y Defensa: Se firmó una nueva asociación estratégica para fortalecer la cooperación militar y tecnológica.

Se firmó una nueva asociación estratégica para fortalecer la cooperación militar y tecnológica. Ciencia y Tecnología: Australia iniciará conversaciones formales para unirse a Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación más ambicioso del club comunitario.

El impacto global

Esta visita subraya una realidad geopolítica clara: en un mundo donde las rutas comerciales son utilizadas como armas de presión, las potencias democráticas están acelerando sus alianzas para blindar su seguridad económica y energética.