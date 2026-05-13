El capítulo 414 de Valle Salvaje llega este miércoles 13 de mayo a La 1 de Televisión Española, justo antes de la emisión de La Promesa. Esta nueva entrega promete emociones y secretos que darán un giro inesperado a la historia del valle y de sus habitantes.

Tras su misteriosa desaparición, Leonor regresa al valle, pero no lo hace sola. Su acompañante es una joven de identidad desconocida que promete despertar la curiosidad de todos, especialmente cuando ambas se cuelan en la habitación de Rafael, generando tensión y expectación sobre sus intenciones.

Lo que sucederá en el capítulo 414

Hoy veremos cómo don Hernando recibe una carta que lo obliga a actuar con firmeza, lanzando una acusación que podría cambiar las relaciones entre los personajes. Mientras tanto, Alejo, acorralado por los recientes acontecimientos, se enfrenta por fin a Braulio, en una conversación que surge tras la confesión hecha a Enriqueta sobre el asesinato de Domingo. Este enfrentamiento promete revelar secretos que afectan a toda la familia Gálvez de Aguirre y al desarrollo de la trama central.

El regreso de Leonor junto a la joven misteriosa plantea múltiples preguntas: ¿quién es esta acompañante?, ¿qué buscan en la habitación de Rafael?, y ¿cómo reaccionarán los personajes ante esta intrusión? El capítulo 414 promete dar respuestas y mantener a los espectadores pegados a la pantalla.

Qué ocurrió en el capítulo anterior

En el capítulo 413, los acontecimientos también estuvieron cargados de tensión:

Rafael pidió ayuda a Victoria y Enriqueta para enfrentarse a los problemas familiares.

pidió ayuda a y para enfrentarse a los problemas familiares. Hernando y José Luis presionaron a Rafael para que se mantuviera alejado de Dámaso .

y presionaron a Rafael para que se mantuviera alejado de . Dámaso logró ganarse la confianza del duque mostrando una aparente lealtad.

logró ganarse la confianza del duque mostrando una aparente lealtad. Una misiva urgente llegó al marqués con una noticia inquietante que generó incertidumbre entre los protagonistas.

Estos eventos preparan el terreno para un capítulo 414 lleno de emociones, misterios y confrontaciones, manteniendo el ritmo de intriga que caracteriza a Valle Salvaje.

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Emisión y dónde verlo