Para los seguidores de Can Yaman que devoraron su éxito más reciente, El Turco, Netflix ofrece una alternativa perfecta que combina intriga criminal con el carisma arrollador del actor turco. Se trata de ‘Violeta como el mar’ (Viola come il mare), una miniserie italiana de apenas 12 episodios que se ha convertido en un refugio ideal para quienes buscan una historia de ritmo ágil y gran carga emocional.

Basada en la novela Conosci l’estate? de Simona Tanzini, esta producción traslada la acción a la luminosa Palermo para ofrecer un cruce perfecto entre el género policial y el melodrama moderno.

Periodismo, crímenes y un inspector escéptico

La trama sigue a Viola Vitale (interpretada por Francesca Chillemi), una periodista de moda que deja su lujosa vida en París para regresar a su Sicilia natal con una misión personal: localizar al padre que nunca conoció. Sin embargo, su carrera da un vuelco cuando termina trabajando como reportera de sucesos.

Es en esta nueva etapa donde conoce al inspector jefe Francesco Demir (Can Yaman). Las chispas saltan desde el primer momento debido a sus personalidades opuestas:

Francesco Demir: Un policía brillante, pero profundamente escéptico y solitario, que no cree en el amor ni en las corazonadas.

Un policía brillante, pero profundamente escéptico y solitario, que no cree en el amor ni en las corazonadas. Viola Vitale: Posee una «peculiaridad» (la sinestesia) que le permite ver las emociones de las personas a través de colores, una herramienta que resulta ser vital para resolver los casos de asesinato que investigan juntos.

El fenómeno Can Yaman no se detiene

El actor, que actualmente vive un momento de oro gracias a producciones internacionales, sigue muy vinculado a nuestro país. Mientras ‘Violeta como el mar’ triunfa en el streaming, Can Yaman se encuentra en España rodando ‘El laberinto de las mariposas’, donde comparte reparto con figuras nacionales como Andrea Duro, Paco Tous y María de Nati.

Esta miniserie de Netflix es la oportunidad perfecta para ver al actor en un registro diferente, fuera del entorno de las novelas turcas tradicionales, demostrando su versatilidad en el prime time europeo.