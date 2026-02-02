Durante su intervención en la comisión parlamentaria sobre la Dana, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, cuestionó varias afirmaciones del líder del PP, Alberto Feijóo, señalando lo que consideró cinco distorsiones de los hechos.

Rufián comenzó recordando que Feijóo afirmó que la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar no había emitido avisos, cuando, según el diputado, se notificó en dos ocasiones el 29 de octubre. “¿Qué hubiera pasado si se hubiera hecho caso?”, se preguntó.

El diputado también criticó la declaración de Feijóo sobre su interés en conocer los mensajes entre el presidente de la Generalitat, Mazón, y el presidente del Gobierno. Rufián subrayó que esto era imposible, ya que Mazón se encontraba en un restaurante y su jefe de gabinete había formateado el móvil.

Otra de las supuestas mentiras señaladas por Rufián fue que Feijóo había criticado a otros por cambiar de teléfono, mientras él mismo lo había hecho. Además, cuestionó la tardanza de un año en la entrega de los mensajes de WhatsApp con Mazón, señalando que la entrega se realizó en Nochebuena.

Finalmente, Rufián refutó la afirmación de Feijóo de que la Generalitat ya había abonado gran parte de las indemnizaciones a las víctimas, aclarando que esto solo se había realizado respecto a los daños materiales y no por los fallecimientos.

“Dicho esto, empieza esto”, concluyó el portavoz de ERC, dando inicio formal a la sesión.