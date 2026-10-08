El presidente de la Ciudad recibe al Decanato Territorial de Andalucía Occidental, que ha destacado el mantenimiento ininterrumpido del servicio público y la seguridad jurídica durante la situación excepcional.

Lee tambien: Juan Vivas recibe la Medalla de Oro del Senado por Ceuta

Ceuta. – El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido este martes una reunión institucional con representantes del Decanato Territorial de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, quienes se han desplazado a la ciudad para manifestar su firme respaldo al Registro de la Propiedad local y poner en valor su desempeño profesional.

PUBLICIDAD

Acompañado por el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, el jefe del Ejecutivo ceutí ha agradecido el apoyo explícito de la entidad hacia un servicio que no llegó a interrumpir su actividad en ningún momento durante la crisis provocada por la entrada masiva de personas por la frontera.

Lee tambien: Juan Vivas se reúne con el presidente valenciano en Valencia

Un pilar clave de seguridad jurídica y presencia estatal

Durante el encuentro, Vivas ha subrayado que el trabajo del Registro de la Propiedad resulta «esencial» para el tejido social y empresarial, al otorgar plenas garantías jurídicas a las operaciones inmobiliarias y patrimoniales. Asimismo, el presidente ha enfatizado que mantener plenamente operativas las instituciones del Estado en momentos de especial dificultad constituye una herramienta clave para aportar certidumbre y estabilidad a la ciudadanía.

La delegación del Decanato Territorial —organismo que coordina a 107 oficinas registrales repartidas entre Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva— ha estado encabezada por su decano, Manuel Ridruejo Ramírez, acompañado por miembros de su Junta Territorial. Desde la representación colegial se ha reiterado la absoluta disposición para seguir fortaleciendo lazos y apoyando técnicamente al Registro de Ceuta en el desarrollo de su labor pública.