Telecinco refuerza el plantel de su ‘reality’ estrella con la incorporación de la modelo sevillana y el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, elevando a diez el número de participantes oficiales para la expedición en Honduras.

La preparación de la nueva edición de ‘Supervivientes 2026’ encara su fase decisiva. Mediaset ha desvelado este fin de semana la identidad de dos nuevos integrantes que pondrán rumbo a Honduras: la modelo y actriz Marisa Jara y el empresario Gerard Arias. Con estos anuncios, realizados en el marco de la última gala de ‘GH Dúo’, el grupo de comunicación de Fuencarral suma ya diez nombres al listado oficial de una de sus grandes apuestas de programación para el presente curso.

Dos perfiles contrastados para la aventura

La incorporación de Marisa Jara supone el regreso al primer plano televisivo de una de las figuras más icónicas de la moda española. Natural de Sevilla, Jara consolidó una carrera internacional en las pasarelas durante la década de los 90, extendiendo posteriormente su trayectoria hacia la interpretación. En los últimos años, la modelo ha destacado por su activismo en favor de la aceptación corporal, una vivencia que plasmó en su obra ‘La talla o la vida’. Su participación en el concurso mostrará la resiliencia y madurez de una mujer que ha protagonizado crónicas mediáticas por su faceta profesional y por sus relaciones con figuras como el cantante Manu Tenorio o el bailarín Joaquín Cortés.

Por su parte, Gerard Arias representa el perfil más combativo y puramente televisivo de la edición. El joven de Ciudad Real, de profesión bombero y empresario, alcanzó la popularidad en el año 2025 tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Su trayectoria en la pequeña pantalla incluye también su participación en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, donde afianzó un perfil competitivo. Arias llega a Honduras con el reto de superar su fobia a las arañas y con frentes abiertos en la convivencia, ya que coincidirá con Claudia Chacón y Maica Benedicto, concursantes con las que mantiene cuentas pendientes.

El listado oficial de ‘Supervivientes 2026’

Con la llegada de Jara y Arias, el casting del programa comienza a definir sus dinámicas. El equipo de producción de Mediaset centrará ahora todos sus esfuerzos en la logística de la isla una vez concluya ‘GH Dúo’. Hasta la fecha, estos son los diez concursantes confirmados para la edición de 2026:

Gabriela Guillén

Alberto Ávila

Claudia Chacón

Álex de la Croix

Paola Olmedo

Alba Paul

Maica Benedicto

Ivonne Reyes

Marisa Jara

Gerard Arias

La mezcla de veteranía en el sector del entretenimiento y nuevos perfiles surgidos de los formatos más recientes de la cadena promete una edición marcada por el reto físico y el calado emocional de sus protagonistas.