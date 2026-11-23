Ana Gar León, representante de VOX Ceuta, ha participado en una entrevista con El Faro TV para hablar sobre cómo facilitar el acceso a la vivienda.

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Gar León sostiene que para mejorar el acceso a la vivienda es necesario facilitar la construcción de viviendas, aplicar rebajas fiscales y eliminar trabas burocráticas, todo con más voluntad política.

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