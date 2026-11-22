En una reciente entrevista en El Faro TV, el candidato al Senado por Vox Ceuta expuso su propuesta de seguridad para la frontera.

La propuesta se basa en tres muros: uno físico, uno legal y otro político, con el objetivo de blindar la frontera, según explicó @PaCHi_CH_ESPA durante la entrevista.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.