En una entrevista concedida a El Faro TV, @PaCHi_CH_ESPA, representante de VOX Ceuta, ha manifestado que la seguridad de la frontera debe recaer exclusivamente en España.

El portavoz subrayó: «No se puede poner al lobo a cuidar a las ovejas», en referencia a la gestión de fronteras por Marruecos.

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