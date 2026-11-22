Rafael Martínez-Peñalver es el candidato elegido por el Partido Popular de Ceuta para representar a la ciudad en el Congreso. El partido destaca su conexión con Ceuta y su capacidad para defender los intereses locales.

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En un reciente mensaje, el Partido Popular de Ceuta subraya la importancia de las próximas elecciones del 29 de noviembre, calificándolas de cruciales para el futuro de Ceuta frente a las políticas actuales del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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