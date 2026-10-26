Bomberos, policías locales, policías autonómicos, mineros… varios colectivos en España pueden jubilarse antes de la edad ordinaria gracias al reconocimiento de su actividad como profesión de riesgo. Los militares, sin embargo, siguen fuera de esa lista. Esta es la comparativa completa.

Lee tambien: Pedro Sánchez celebra la victoria de Lula en Brasil y vaticina que su remontada se repetirá en España

El debate sobre la profesión de riesgo militar ha vuelto a la actualidad después de que ASFASPRO, AUME y UMT exigieran una reunión urgente con la ministra de Defensa. Para entender el alcance de lo que reclaman, conviene ver con qué cuerpos se comparan y qué diferencias existen hoy.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La tabla: quién se jubila antes en España y por qué

Colectivo Profesión de riesgo Edad de jubilación Régimen Requisitos principales Mineros del carbón Sí Desde 45-52 años Régimen General (especial) Coeficiente de hasta 2 años cotizados por año trabajado en interior de mina Trabajadores del mar Sí En torno a 55 años Régimen Especial del Mar Pesca de altura; períodos de cotización específicos Bomberos Sí 55-58 años Régimen General Varía por municipio y comunidad autónoma Policía Nacional Régimen especial* Desde 59 años Clases Pasivas / R. General (post-2011) Mínimo 30 años de servicio efectivo Guardia Civil Régimen especial* Desde 59 años Clases Pasivas / R. General (post-2011) Mínimo 30 años de servicio efectivo Policías autonómicos (Ertzaintza, Mossos, Policía Foral) Sí ~59-60 años Régimen General Coeficientes similares a Policía Nacional Policías locales Sí Desde 60 años (voluntaria) Régimen General Jubilación forzosa a los 65; anticipada voluntaria desde 60 Controladores aéreos Sí 60 años Régimen General Convenio específico de ENAIRE Pilotos de aviación comercial Sí 60 años Régimen General Restricciones EASA; convenios de aerolíneas Militares (tropa) No 58 años (retiro forzoso) Clases Pasivas / R. General (post-2011) Sin coeficientes reductores; pensión proporcional a años de servicio Militares (suboficiales y oficiales) No 61-65 años según escala Clases Pasivas / R. General (post-2011) Sin coeficientes reductores Militares (generales) No Hasta 68 años Clases Pasivas Sin coeficientes reductores

(*) Policía Nacional y Guardia Civil no tienen formalmente el reconocimiento de «profesión de riesgo» en los mismos términos que bomberos o mineros, pero sí disponen de un régimen de jubilación anticipada con condiciones más favorables que las de los militares.

Lee tambien: El Ministerio del Interior detecta amenaza yihadista contra policías y manifestantes en España

El dato que resume el agravio

Un bombero que apaga incendios puede jubilarse a los 55 años con su pensión íntegra. Un policía local, a los 60. Un guardia civil, a los 59. Un militar que desactiva explosivos, opera en zonas de conflicto o salta en paracaídas sobre territorio hostil no tiene ningún coeficiente reductor y, si se retira antes de la edad reglamentaria, ve su pensión recortada.

Según datos del propio Ministerio de Defensa, entre 2011 y 2022 murió un militar español en acto de servicio cada 22 días.

Por qué los militares no están en la lista

No existe una razón técnica clara. Las asociaciones militares llevan décadas denunciando esta exclusión, y en marzo de 2026 el Ministerio de Defensa dio el primer paso formal al llevar una propuesta al COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas) para iniciar los trámites de reconocimiento.

El principal obstáculo es normativo: para los militares que ingresaron antes de 2011, adscritos al régimen de Clases Pasivas, los coeficientes reductores por profesión de riesgo no se aplican de forma directa. Hacerlo requeriría una modificación legislativa que, según las propias asociaciones, «difícilmente culminará antes de las próximas elecciones generales» de 2027.

Qué piden las asociaciones

ASFASPRO, AUME y UMT reclaman, entre otras cosas, un coeficiente reductor de 0,20 por año de servicio, que permitiría a los militares jubilarse desde los 60 años sin penalización en la pensión, y la equiparación de sus haberes reguladores con los de Policía Nacional y Guardia Civil.

El caso particular de Ceuta

Con unos 3.500 militares para 84.000 habitantes, Ceuta es la ciudad española donde este debate tiene mayor impacto directo. Aproximadamente uno de cada 24 ceutíes es militar, y el reconocimiento como profesión de riesgo afectaría a miles de familias de la ciudad.