El precio de los alimentos en España ha experimentado un aumento del 31,8% desde diciembre de 2021, superando ampliamente el incremento del coste de la vida en su conjunto, que ha sido del 18%. Este incremento también ha superado el aumento de la compensación bruta por empleado, que según el Banco Central Europeo (BCE) ha sido del 20,7% en el mismo periodo. Esto significa que el precio de los alimentos ha subido 11,1 puntos más que los salarios, lo que equivale a un 54% más.

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Este desajuste ha provocado una notable reducción en el poder adquisitivo de las nóminas en relación con la cesta de la compra. Algunos alimentos han experimentado incrementos aún mayores, como los zumos (56,1%), el azúcar, la confitería y los postres (46,2%), el café (40,6%), los lácteos (37,8%), las frutas (35,7%) y las hortalizas (33,7%).

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Impacto en el poder adquisitivo

Un análisis del BCE ha destacado que España es el cuarto país de la Unión Europea donde más ha disminuido el poder de compra de las nóminas respecto a la cesta de la compra, solo superado por Dinamarca, Italia y Estonia. Este análisis debe considerarse con cautela, ya que no hay información desagregada para países como Alemania o Francia.

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El BCE también ha señalado la importancia del precio de los alimentos en la percepción de la inflación por parte de los consumidores. La comida y la bebida representan un 16% del consumo de una familia promedio, y este porcentaje es mayor en las familias con menos ingresos. Los precios de los alimentos son bien conocidos por los hogares, ya que se actualizan con frecuencia y son observados semanalmente durante las compras.

Reducción del consumo familiar

La Encuesta de Presupuestos Familiares del INE muestra que el gasto en alimentos, descontando el efecto de la inflación, estaba un 11,5% por debajo de su nivel en 2021. En detalle, el presupuesto destinado a pescado se ha reducido un 20% desde 2021, el gasto en café ha caído un 19%, en hortalizas un 15,6%, en frutas un 12,5% y en carne un 10,5%.

Este contexto ha llevado a muchas familias a reducir su consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo. La percepción de que los precios del consumo han subido más de lo que realmente lo han hecho se debe a que los consumidores identifican la subida del coste de la vida principalmente con lo que observan en el supermercado.