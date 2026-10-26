La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de malversación. Esta decisión se produce tras el hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho, las cuales no fueron declaradas oficialmente al dejar su cargo en 2011.

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El exmandatario alega que estas joyas fueron un obsequio del rey Abdullah Al-Saud de Arabia Saudí durante una visita a España en 2007. Sin embargo, en el acta de Patrimonio Nacional, que recoge los regalos oficiales recibidos por Zapatero, no se menciona ninguna joya de estas características.

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Regalos no declarados

El juez José Luis Calama, encargado del ‘caso Plus Ultra’, solicitó el pasado 23 de octubre el acta de Patrimonio Nacional, donde se listan cerca de 500 regalos que Zapatero declaró haber recibido durante su mandato. En este documento no figura ninguna joya similar a las encontradas en mayo pasado en su despacho.

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La fiscal Anticorrupción, María Elena Lorente, ha solicitado una copia certificada del acta, ya que el documento presentado es un duplicado sin autentificar. En el listado oficial, solo se menciona que Abdullah Al-Saud regaló un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, pero no las joyas halladas recientemente.

Otros obsequios oficiales

Entre los regalos oficialmente reconocidos por Zapatero, destacan un «joyero de plata» del presidente de Caja Granada en 2004, «alfileres de plata para poncho» de Néstor Kirchner, y una réplica de un adorno pectoral del siglo XIX de Michelle Bachelet. También se incluyen un juego de seis vasos bañados en oro de 14 quilates de una donante peruana y una gran cruz de oro filipina.

De países árabes, se registran un «pie de madera con gacelas del desierto bajo árboles de oro y plata» y un halcón del emir de Qatar, una cimitarra de plata del presidente yemení Ali Abdullah Saleh, una silla de montar del libio Muamar Gadafi, un incensario de plata de Omán y un plato con incrustaciones de oro de Mohamed VI.

Otros obsequios incluyen una carabela de plata con piedras de coral y una espada de plata labrada de Abdelaziz Bouteflika de Argelia, un juego de té de hilo de plata del ministro sirio Mohsen Bilal, una escultura de plata de un águila del empresario mexicano Carlos Slim, dos elefantes de plata del primer ministro indio Manmohan Singh, y una vasija de oro y mercurio de Turquía.