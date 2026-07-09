El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, visita el Centro Nacional de Emergencias en Madrid para blindar el dispositivo y asegurar el respaldo de la UME ante riesgos estivales.

La maquinaria de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026 entra en su fase decisiva. Con la vista puesta en las jornadas que registrarán el mayor pico de tránsito de todo el verano, la Delegación del Gobierno en Ceuta acelera los trabajos de planificación para garantizar la fluidez y la seguridad de los miles de viajeros que cruzarán el Estrecho.

Con este propósito, el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, se ha desplazado a Madrid para mantener una reunión de trabajo de alto nivel en las instalaciones del Centro Nacional de Emergencias (CENEM). El encuentro ha servido para coordinar el despliegue ante los días más complejos del calendario y asegurar un refuerzo clave en los medios de seguridad y emergencias destinados a la ciudad autónoma.

El foco puesto en la semana de máxima afluencia

Durante la sesión de trabajo, Pérez Triano se reunió con el director general de Protección Civil y Emergencias, Benjamín Salvago González, y con el subdirector general de Planeamiento y Gestión de Emergencias, Rubén Sandez Rodríguez.

Tras analizar al detalle las cifras de tránsito de vehículos y pasajeros acumuladas hasta la fecha, las autoridades fijaron la estrategia para el período más crítico:

Fechas clave: Los días de mayor intensidad y concentración de flujo vecinal se prevén entre el 28 de julio y el 3 de agosto .

Los días de mayor intensidad y concentración de flujo vecinal se prevén entre el . Objetivo principal: Dimensionar y adaptar de forma flexible todos los recursos disponibles para absorber el gran volumen de coches y pasajeros que conectan Europa con el norte de África.

«La coordinación institucional es la principal garantía para el éxito de la OPE, consolidada ya como una de las mayores operaciones logísticas a nivel europeo», señalaron desde la Delegación.

Escudo contra los riesgos del verano: Apoyo total de la UME

La reunión no solo sirvió para apuntalar la logística portuaria y de tránsito, sino también para evaluar las amenazas meteorológicas y ambientales propias de la temporada estival, prestando especial atención a las olas de calor y al elevado peligro de incendios forestales.

En este sentido, el Gobierno central ha ratificado de forma expresa su compromiso con Ceuta, garantizando un escudo de protección civil inmediato en caso de contingencia:

Recurso de Emergencia Estatal Cobertura Garantizada Unidad Militar de Emergencias (UME) Activación e intervención inmediata en la ciudad si la situación lo requiere. Medios Aéreos Estatales Despliegue prioritario para la extinción de incendios forestales.

Supervisión del corazón de las emergencias estatales

Al término de la reunión, el delegado del Gobierno realizó un recorrido por las dependencias del CENEM, la infraestructura crítica desde la que se monitorizan y gestionan en tiempo real (las 24 horas del día, los 365 días del año) todas las alertas e incidentes que ocurren en el territorio nacional.

Con este encuentro en la capital, el Ejecutivo central y la Delegación del Gobierno blindan la preparación del dispositivo de Ceuta antes de que se inicie el desembarco masivo de viajeros.