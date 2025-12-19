Durante la sesión plenaria para la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2026, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan Sergio Redondo, criticó con dureza el proyecto presentado por el Gobierno local, calificándolo de continuista y alejado de las necesidades reales de los ceutíes.

Redondo inició su intervención con un tono irónico, deseando felices fiestas a los ciudadanos que seguían el debate por medios y redes, y cuestionó la reiterada presentación fuera de plazo de las cuentas, lo que, según denunció, distorsiona el debate democrático y limita la capacidad de los diputados para tramitar enmiendas.

“El debate presupuestario no gira en torno a los intereses de Ceuta, sino a la continuidad de un modelo que beneficia a los mismos de siempre y mantiene privilegios enquistados desde hace más de dos décadas”, afirmó Redondo, justificando así la enmienda a la totalidad presentada por Vox.

El portavoz criticó que los presupuestos mantengan las mismas partidas de ejercicios anteriores y dependan en exceso de transferencias estatales y fondos europeos, sin un plan claro para diversificar la economía ni atraer inversión privada. Asimismo, alertó sobre el incremento de la presión fiscal, con un aumento cercano a los 17 millones de euros por IPSI y subidas en tasas municipales, como la de basuras, que, según Vox, penalizan a familias y empresas en un contexto económico complicado.

Redondo también cuestionó el crecimiento del asistencialismo y el aumento del gasto destinado a menores extranjeros no acompañados e inmigración ilegal, que supera los 16 millones de euros, señalando que estas partidas restan recursos a áreas esenciales como educación, sanidad, juventud y vivienda. “Presupuestar sin ejecutar es una forma de engaño institucional”, afirmó.

Como alternativa, Vox presentó un plan basado en nueve ejes estratégicos, entre los que destacan la reducción de impuestos, la lucha contra el desempleo, la prioridad nacional en ayudas sociales, el apoyo a la familia, un plan integral de barriadas, la eficiencia administrativa, el refuerzo de la sanidad y la defensa de la identidad cultural y nacional.

Redondo concluyó su intervención con un mensaje político contundente: “Lo que se aprueba en este pleno no es el presupuesto de la ciudad, sino el de un modelo que ha renunciado a transformar Ceuta. Nada es eterno”, advirtiendo que, a su juicio, el sistema actual tiene un final y que el tiempo será un factor de cambio.