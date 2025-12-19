El AD Ceuta se prepara para visitar este domingo a la Real Sociedad B con una doble ausencia que condiciona su alineación. Tanto el entrenador José Juan Romero como el delantero Marcos Fernández no podrán estar presentes: el técnico cumple una sanción de dos partidos tras su expulsión ante Las Palmas, mientras que Fernández se pierde el encuentro por acumulación de amarillas. En su lugar, Antonio José Poveda, ayudante de Romero, asumirá la dirección desde el banquillo.

La baja de Marcos supone un reto importante para el equipo, ya que el delantero ha sido clave esta temporada. Con cinco goles y 14 disparos a puerta, su capacidad para fijar a los centrales, bajar a recibir y desgastar al rival lo convierten en un jugador difícil de sustituir. Hasta ahora, ha disputado 1.393 minutos en 16 partidos, siendo sustituido en siete ocasiones.

Para cubrir su ausencia, José Juan Romero baraja tres opciones: Juanto Ortuño, Samuel Obeng y Manu Vallejo. De ellos, Ortuño es quien más minutos ha disputado esta temporada, 163 en seis apariciones, mientras que Obeng solo suma 58 minutos desde el banquillo, aunque fue decisivo al marcar el gol que dio la primera victoria del Ceuta frente al Huesca. Por su parte, Vallejo ha participado apenas 67 minutos en cuatro encuentros y ha desaparecido de las últimas convocatorias, a pesar de haber sido uno de los fichajes más prometedores de la década pasada.

Ortuño parece partir con ventaja para ocupar el puesto de Fernández. “He tenido una lesión compleja en el tobillo, pero ya llevo más de un mes recuperándome con el equipo y encontrando buenas sensaciones. Espero mi oportunidad cuando me toque,” declaró recientemente.

El resto del once titular se mantiene sin grandes novedades, aunque no se descarta la vuelta de Anuar y Kuki Zalazar. La estrategia del Ceuta para este encuentro dependerá de cómo Poveda gestione el equipo en ausencia de Romero y Fernández, dos piezas clave en el esquema del equipo.