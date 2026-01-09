

Kylian Mbappé viajará a Yeda para la final de la Supercopa contra el Barcelona, aunque su participación en el partido sigue siendo incierta. Así lo confirmó Xabi Alonso tras la victoria ante el Atlético de Madrid: “Viaja. Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las opciones para poder jugar son las mismas que todos los que están”.

El delantero francés no acompañó al resto del equipo en el viaje a Arabia Saudí, priorizando la recuperación de un esguince de rodilla que arrastra desde el 7 de diciembre, cuando se lesionó frente al Celta. Mbappé ha disputado 270 minutos en encuentros recientes con molestias, pero descansó durante las vacaciones de Año Nuevo para cuidar su articulación.

Por su parte, Antonio Rüdiger está prácticamente descartado para la final. El defensor alemán forzó la rodilla en la semifinal contra el Atlético, pero tras más de una hora de juego su físico no respondió. Desde el club califican su participación como “improbable”. En mejor posición se encuentran Asensio y Rodrygo, quienes finalizaron la semifinal con algunas molestias y serán evaluados el viernes por la mañana.

Mbappé se perdió solo tres partidos en la temporada: ante el City, Betis y Atlético. Ahora, con la final de la Supercopa en puerta y un calendario exigente que incluye partidos de Copa, LaLiga y competiciones europeas, el club y el jugador deberán decidir cómo gestionar su estado físico en este inicio de año.