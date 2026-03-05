La dirección nacional del partido precipita la caída del líder regional tras recibir alertas sobre irregularidades urbanísticas en Cartagena y acusaciones de «crear un reino de taifas».

La dirección nacional de Vox ha forzado la salida inmediata de José Ángel Antelo, hasta ahora presidente provincial de la formación en la Región de Murcia. Según han confirmado fuentes internas del partido, el detonante principal ha sido el conocimiento de presuntas gestiones realizadas por Antelo ante el Ayuntamiento de Cartagena para favorecer intereses particulares de su cónyuge.

El «detonante»: Urbanismo en terrenos inundables

La crisis estalló tras una llamada de alerta desde Cartagena que informó a Madrid sobre el supuesto interés de Antelo en la legalización y urbanización de suelos inundables no autorizados. Estos terrenos pertenecen a la empresa AISU Home S.L., cuya propiedad comparten al 50% la esposa de Antelo y Susana Peláez, portavoz de Vox en Los Alcázares.

Este movimiento habría sido la gota que colmó el vaso para una dirección nacional que ya vigilaba de cerca al líder murciano debido a las constantes quejas sobre su gestión autoritaria.

Acusaciones de injerencia y deslealtad

Más allá del escándalo urbanístico, fuentes del partido dibujan un perfil crítico de la etapa de Antelo al frente de la formación:

Injerencia municipal: Se le acusa de saltarse los estatutos al intervenir en políticas locales de los siete municipios donde Vox gobierna con el PP.

Se le acusa de saltarse los estatutos al intervenir en políticas locales de los siete municipios donde Vox gobierna con el PP. Gestiones paralelas: Citan reuniones con la directiva del Real Murcia para las obras de la ciudad deportiva, realizadas al margen del grupo municipal de la capital.

Citan reuniones con la directiva del Real Murcia para las obras de la ciudad deportiva, realizadas al margen del grupo municipal de la capital. El «chiringuito» de la patronal: Le recriminan haber impulsado, durante su etapa como vicepresidente autonómico, una subvención de 6 millones de euros para un centro de formación de la patronal del metal (FREMM) en Cartagena, gestionado por un amigo cercano y calificado por fuentes internas como un «chiringuito de la CEOE».

Le recriminan haber impulsado, durante su etapa como vicepresidente autonómico, una subvención de 6 millones de euros para un centro de formación de la patronal del metal (FREMM) en Cartagena, gestionado por un amigo cercano y calificado por fuentes internas como un «chiringuito de la CEOE». Estilo personalista: Las críticas también apuntan a formas «impropias» de representación, centradas en la ostentación con el uso de chófer, escolta y séquito personal.

Futuro incierto y gestora a la vista

Antelo, que ha anunciado una demanda por supuesta usurpación de identidad en el escrito registrado para su relevo en la portavocía de la Asamblea Regional, se enfrenta a un aislamiento total dentro de sus propias filas. Desde Madrid aseguran que su demanda «no tendrá recorrido» al ser una firma legítima del grupo parlamentario.

«Antelo creó en Murcia un reino de taifas, acosando a portavoces municipales para intentar sacar adelante sus corruptelas», afirman fuentes del partido, subrayando la falta de cohesión y los enfrentamientos abiertos con las agrupaciones de Murcia, Cartagena y Lorca.

Próximos pasos: La dirección nacional de Vox tiene previsto reunirse el 20 de marzo para nombrar formalmente una gestora que tome las riendas de la organización en la Región de Murcia hasta la elección de un nuevo liderazgo.