El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte hoy nuevos premios en su edición de jueves; consulte el primer premio, el segundo premio y los reintegros de este 5 de marzo

Este jueves, 5 de marzo de 2026, se celebra un nuevo sorteo ordinario de la Lotería Nacional, una de las instituciones de azar con mayor solera en España. Bajo la gestión de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), esta cita semanal de los jueves ofrece una estructura de premios muy atractiva para los participantes, con participaciones más accesibles que las del sorteo extraordinario de los sábados.

A continuación, podrá consultar los números premiados y las extracciones especiales en cuanto se complete el sorteo en el salón oficial.

Resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 5 de marzo de 2026:

Primer Premio: XXXXX

XXXXX Segundo Premio: XXXXX

XXXXX Reintegros: X, X y X *El resultado definitivo estará disponible a partir de las 21:30h

Estructura de premios y participación

El sorteo de la Lotería Nacional de los jueves se caracteriza por un sistema de emisión que permite repartir una gran cantidad de premios menores junto a los dos grandes galardones de la jornada. El precio del décimo para este sorteo es de 3 euros.

Los premios principales se distribuyen de la siguiente manera:

Primer Premio: Dotado con 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo).

Dotado con (30.000 euros al décimo). Segundo Premio: Dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros al décimo).

Dotado con (6.000 euros al décimo). Reintegros: Se extraen tres bolas que determinan la devolución del importe jugado para los décimos cuya última cifra coincida con dichas extracciones.

Además de estos premios, el sorteo incluye aproximaciones para los números anterior y posterior al primer y segundo premio, así como premios para las centenas y las últimas cifras (terminaciones de cuatro, tres y dos números).

Historia y tradición de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional es uno de los sorteos más antiguos de España, con una historia que se remonta a más de dos siglos. Su sistema de décimos y series es una seña de identidad de la cultura española, manteniendo una base de seguidores fieles que confían en sus números de la suerte cada semana.

A diferencia de los juegos de combinación activa (como la Primitiva o la Bonoloto), en la Lotería Nacional el jugador adquiere un número ya preimpreso en un décimo, lo que confiere a este sorteo un carácter tradicional y coleccionista, especialmente en administraciones de lotería con gran solera.

Cobro de premios y caducidad

Para percibir los premios de la Lotería Nacional, el procedimiento se divide según la cuantía:

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial.

Se pueden cobrar en cualquier administración de lotería de la Red Comercial. Premios de 2.000 euros o superiores: Es necesario acudir a las entidades bancarias autorizadas por la SELAE.

Todos los premios tienen una caducidad de tres meses, contando a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Transcurrido ese plazo, el derecho al cobro expira de forma definitiva.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. Se recuerda que la única lista oficial con validez legal es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado (LAE).