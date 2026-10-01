Woody Allen comenzará el rodaje de su nueva película el próximo 5 de octubre en Madrid, con localizaciones en el centro de la capital y en Aranjuez, dentro de la Comunidad de Madrid.

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Woody Allen iniciará el próximo 5 de octubre el rodaje de su nueva película en Madrid, una producción que tendrá como escenarios distintos puntos de la capital y la localidad de Aranjuez. Será el nuevo proyecto cinematográfico del director neoyorquino y su película número 51 como guionista y director.

La película estará protagonizada por Alexi Wasser, conocida por Messy; Jemima Kirke, por sus trabajos en Girls y Sex Education; el actor español Peter Vives, conocido por El tiempo entre costuras y Velvet; Marton Csokas y Jakob Oftebro.

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La distribuidora Wanda Visión ha informado de que el filme tendrá una presentación ante la prensa el 1 de octubre en una de las localizaciones del rodaje, la Real Academia de Bellas Artes. La película tendrá estreno internacional y también será presentada en un festival internacional, además de contar con preestrenos en tres ciudades.

La producción corre a cargo de Wanda Visión, Gravier, la productora de Woody Allen, y 3Six9 Studios. El proyecto tiene como título provisional Wasp 2026 y contará con el nombre de Madrid dentro del acuerdo de patrocinio firmado con la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid aportará 1,5 millones de euros para el patrocinio de la película dentro de una campaña de promoción de la región, según el contrato publicado en el portal de contratación pública autonómico. El acuerdo contempla tres pagos distribuidos entre 2025, 2026 y 2027.

El Ayuntamiento de Madrid también participa en el patrocinio de la producción. Entre ambas administraciones, la película contará con una aportación total de tres millones de euros con el objetivo de impulsar el turismo cinematográfico y promocionar las localizaciones madrileñas.

Woody Allen, que cumplirá 91 años en noviembre, ha rodado películas ambientadas en distintas ciudades internacionales. Esta será su tercera producción localizada en España después de Vicky Cristina Barcelona (2008) y Rifkin’s Festival (2020). Su último largometraje fue Golpe de suerte, estrenado en 2023 y ambientado en París.