Haxx (antigua Hafesa) está activa y mantiene su título de operador pese a una multa de 154 millones de euros por fraude de IVA. Su dueño, Alejandro Hamlyn, sigue huido, y el Gobierno da margen hasta la sentencia firme.

El sector petrolero ha expresado su «incomprensión» ante la situación de Haxx (anteriormente conocida como Hafesa), una empresa que se mantiene activa en el mercado de hidrocarburos y conserva su título de operador (Redef), a pesar de haber sido condenada por la Audiencia Nacional por un fraude fiscal multimillonario.

La condena impuesta a la compañía asciende a una multa superior a los 150 millones de euros por un fraude en concepto de IVA de hidrocarburos que tuvo lugar entre 2016 y 2019, valorado en 154 millones.

La situación genera recelo porque el dueño de Haxx, Alejandro Hamlyn, se encuentra huido de la Justicia en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

El respaldo del Gobierno y la Hacienda Foral

Fuentes del sector critican que en los últimos meses decenas de empresas han perdido el Redef (el título que permite la compraventa de combustible) por exigencias de la Agencia Tributaria, la gran mayoría sin tener siquiera una sentencia firme.

El Ministerio, que tiene potestad para inhabilitar a una compañía, argumenta que no puede actuar mientras la empresa cumpla «técnica y financieramente». Agencia Tributaria: Señala que tomará una decisión sobre la retirada del Redef cuando la condena de la Audiencia Nacional «sea firme».

Esta situación se suma a los beneficios fiscales que el grupo recibió del PNV a través de la Diputación de Vizcaya. El Grupo Hafesa logró el aplazamiento de 225 millones de euros en el pago del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) a partir de 2019, mientras su operadora principal y su dueño ya estaban imputados por fraude fiscal.

La Defensa de Haxx

La empresa condenada defiende su continuidad operativa:

«La condena no es firme, ya que todavía se puede apelar y es lo que vamos a hacer. Además, la empresa necesita de su actividad en todo caso para pagar cualquier responsabilidad civil, por lógica.»

Haxx subraya que ha implementado un sistema de compliance (cumplimiento normativo) y asegura que «nadie pone en duda los ejercicios 2019 a 2025», confiando en ser absuelta tras el recurso.

Sin embargo, fuentes jurídicas del sector auguran que «en cuanto ejecuten la sentencia y tengan que pagar la multa, se quedarán en fondos propios negativos y el Ministerio de Transición Ecológica les tendrá que inhabilitar».