El domingo 7 de junio de 2026 el precio de la luz mantiene un promedio de 0,0935 €/kWh, pero la jornada deja claras dos realidades: unas horas muy ventajosas para ahorrar y un pico caro al final del día.

Según los datos de esta jornada, la diferencia entre la electricidad más barata y la más cara es notable. Planificar el consumo doméstico (lavadora, lavavajillas o cargas diferidas) durante las franjas económicas puede marcar la factura, mientras que conviene evitar las horas de mayor coste.

Las horas clave para ahorrar: 13-14 h marcan el mínimo y 22-23 h el pico

El semáforo de la jornada es VERDE, con un comportamiento que favorece el consumo en el tramo del mediodía.

Hora más barata: 13:00 – 14:00 con 0,029 €/kWh .

con . Hora más cara: 22:00 – 23:00 con 0,1704 €/kWh .

con . Franja más económica: 0,03 €/kWh (referencia del tramo más favorable del día).

La recomendación práctica es sencilla: concentra los consumos “programables” en la ventana de las 13-14 y, si puedes, reduce el uso intensivo cuando la tarifa sube de forma clara por la noche.

Así evoluciona el precio por tramos: madrugada con precios altos, mañana en caída y noche con tensión

Madrugada: las primeras horas del día arrancan con precios relativamente elevados frente al tramo central. En conjunto, no es un buen momento para acumular consumos grandes si tienes alternativa.

Mañana: el cambio llega pronto: entre 08:00 y 12:00 el precio cae con fuerza hasta tocar mínimos muy bajos en el entorno de las horas centrales del mediodía. Es un periodo interesante para preparar hábitos de consumo antes de la franja óptima.

Tarde: la tarde mantiene la ventaja con precios bajos alrededor del tramo más económico. Es el momento ideal para mover electrodomésticos que permitan programación y reducir el gasto global.

Noche: a partir del final de la tarde el precio se encarece, y el día remata con el pico máximo en 22:00 – 23:00. Si el hogar tiene consumos nocturnos, conviene revisarlos y ajustarlos para no concentrarlos justo en ese tramo.

Precio de la luz por horas (domingo 7 de junio de 2026)