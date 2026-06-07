El precio de la luz para el lunes 8 de junio de 2026 vuelve a marcar diferencias claras a lo largo del día. La media se sitúa en 0,135 €/kWh, pero con un contraste notable: hay una franja muy barata por la tarde y un pico máximo por la noche que conviene evitar.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 16-17 h (0,0561 €/kWh), mientras que la hora a evitar es de 21-22 h (0,2459 €/kWh). El día se mueve en señal amarilla, por lo que merece la pena planificar consumos domésticos en las ventanas más eficientes.

Horas clave: así puedes recortar la factura hoy

Para aprovechar la bajada del día, centra el mayor consumo posible en la hora más barata (16-17 h) y en la franja más económica, que se concentra en el entorno de 0,06 €/kWh en las horas de menor coste. En cambio, ojo con la hora más cara (21-22 h), cuando el precio se dispara y suele ser mejor postergar tareas de alto consumo.

En la práctica, si puedes organizarlo, encaja la lavadora o el lavavajillas en la tarde. También es buena idea retrasar el uso del horno y otros consumos intensivos para no caer en el tramo más caro de la noche.

Cómo evoluciona el precio por tramos (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada: el precio se mantiene relativamente estable, moviéndose en valores cercanos a la media del día, sin grandes oportunidades. Aun así, es mejor no concentrar consumos que puedas trasladar.

Mañana: la jornada entra con precios que pasan por momentos más altos (por ejemplo, se aprecia un tramo caro alrededor de 09-10 h, con 0,11 €/kWh como referencia de la franja más baja de ese bloque) y otros más moderados. En general, no es el periodo más atractivo para desplazar consumos grandes.

Tarde: aquí llega el mejor comportamiento del día. Los tramos avanzan hacia el valle de precio y culminan con la hora más barata (16-17 h, 0,0561 €/kWh). Si buscas ahorro, este es el momento para activar consumos que puedas programar.

Noche: el precio se mantiene en niveles más altos y, especialmente, se intensifica hacia el final del día. El pico máximo se produce en 21-22 h (0,2459 €/kWh), un tramo claramente más caro que el resto, por lo que conviene evitarlo siempre que sea posible.

Precio de la luz por horas (lunes, 8 de junio de 2026)