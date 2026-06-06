Este domingo, 7 de junio de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica analiza 10 estaciones en Ceuta para comparar el precio de los carburantes. En conjunto, el promedio sitúa la Gasolina 95 en 1.486 €/l (entre 1.469 y 1.499 €/l), la Gasolina 98 en 1.513 €/l y el Diésel (Gasóleo A) en 1.574 €/l (mín 1.559, máx 1.579 €/l). Si hoy estás planificando repostaje, estos datos te ayudan a ajustar el gasto según el tipo de carburante.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.469 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.469 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.488 €/l
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.488 €/l
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.488 €/l
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.499 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.499 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.518 €/l
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.518 €/l
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.518 €/l
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.559 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.559 €/l
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.578 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.578 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.578 €/l
Las más caras
En el otro extremo, estas son las estaciones con los precios más altos de la muestra para cada carburante:
- Gasolina 95: CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta) y CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta) a 1.499 €/l; y MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta) a 1.489 €/l.
Consejos
Para aprovechar mejor el diferencial de precios, merece la pena:
- Comparar por carburante: no todos los surtidores marcan el mismo ranking; hoy, ON365 lidera en 95 y 98, mientras que en diésel vuelve a estar en la parte baja del rango.
- Revisar el precio por litro antes de repostar: la diferencia en Gasolina 95 puede ir de 1.469 a 1.499 €/l, y ese margen se nota especialmente si llenas depósito.
- Planificar rutas: elegir una gasolinera “barata” también depende del trayecto; el ahorro final es la combinación de precio y tiempo/recorrido.
- Comprobar cambios: estos datos corresponden a la jornada indicada. El precio puede variar entre días, incluso si el tipo de carburante se mantiene.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.