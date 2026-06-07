Arranca la semana con precios de referencia claros para repostar en Ceuta. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 estaciones analizadas, la Gasolina 95 marca un promedio de 1,486 €/l (mínimo 1,469 € y máximo 1,499). En Gasolina 98, el promedio es de 1,513 €/l, mientras que el Diésel se sitúa en 1,574 €/l (mínimo 1,559 y máximo 1,579). Te dejamos las opciones más competitivas y también dónde está el precio más alto para que decidas con criterio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.469 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.469 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.488 €/l

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.518 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.518 €/l

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.559 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.559 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.578 €/l

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.578 €/l

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.578 €/l

Las más caras

Si tu prioridad es evitar sobrecostes, conviene saber también dónde se mueve el techo de precio. En Gasolina 95, las estaciones más caras del día figuran en 1.499 €/l:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.489 €/l

El rango del día en 95 es de 30 céntimos entre mínimo y máximo (de 1,469 a 1,499), una diferencia que, para recargas habituales, puede notarse bastante con el tiempo.

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