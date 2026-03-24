El fútbol inglés se prepara para despedir a uno de sus mayores iconos modernos. Mohamed Salah, la leyenda egipcia de 33 años, ha anunciado oficialmente este 24 de marzo de 2026 que dejará el Liverpool FC al término de la presente campaña. Tras nueve temporadas vistiendo la elástica red, el atacante pone fin a lo que él mismo ha calificado como «la mejor época de mi vida».

A pesar de que el pasado abril de 2025 renovó su contrato hasta 2027, Salah ha decidido no cumplir el último año de su vinculación, entendiendo que este es el momento idóneo para cerrar su ilustre capítulo en Merseyside.

Un legado de leyenda: Los números del 11

Desde su llegada a Anfield, Salah no solo batió récords, sino que redefinió el ataque del equipo dirigido —durante gran parte de su etapa— por Jürgen Klopp. Sus cifras son propias de otra época:

Eficacia goleadora: Más de 250 goles anotados en más de 400 partidos oficiales.

Más de anotados en más de 400 partidos oficiales. Palmarés completo: Lo ha ganado absolutamente todo con el Liverpool, destacando dos Premier League , una Champions League , una FA Cup, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Carabao Cup y una Community Shield.

Lo ha ganado absolutamente todo con el Liverpool, destacando , una , una FA Cup, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Carabao Cup y una Community Shield. Impacto social: Más allá de los títulos, se convirtió en un símbolo de integración y en un ídolo absoluto para la grada de The Kop, que hizo de su renovación un asunto de estado durante años.

«Desafortunadamente, el día ha llegado»

El anuncio se realizó a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales, donde Salah agradeció el apoyo incondicional de la afición, especialmente en los momentos difíciles. El club, por su parte, ha confirmado que organizará un homenaje por todo lo alto en Anfield antes del cierre de la temporada 2025-2026 para celebrar sus logros.

«Esta es la primera parte de mi despedida. Me sujetasteis en los peores momentos y ahora toca decir adiós», confesó el egipcio en su mensaje a la afición.

¿Cuál será su próximo destino?

Aunque el comunicado no menciona el futuro del jugador, los rumores apuntan con fuerza hacia la Saudi Pro League, que lleva años tentando al egipcio con ofertas astronómicas, o incluso a unirse a la creciente constelación de estrellas en la MLS, donde podría reencontrarse con antiguos rivales de la élite europea.

Lo que es seguro es que al Liverpool le quedan apenas dos meses para disfrutar de las últimas carreras y goles de su «Faraón» antes de que el mítico dorsal 11 quede vacante.