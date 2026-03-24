La jornada de este martes 24 de marzo se ha teñido de luto en la provincia de Almería. Un violento tiroteo registrado en un cortijo ha dejado como balance una mujer fallecida y un hombre herido de gravedad, según han confirmado fuentes de la investigación.

Los hechos han movilizado a un amplio dispositivo de la Guardia Civil y los servicios de emergencias sanitarias, que se desplazaron al lugar tras recibir el aviso de disparos en una zona de viviendas rurales.

Los detalles del suceso

Aunque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, han trascendido los primeros datos sobre la intervención:

El escenario: El tiroteo tuvo lugar en el interior de un cortijo, una construcción típica de las zonas agrícolas de Almería. Las autoridades han acordonado el perímetro para la recogida de pruebas y casquillos.

El tiroteo tuvo lugar en el interior de un cortijo, una construcción típica de las zonas agrícolas de Almería. Las autoridades han acordonado el perímetro para la recogida de pruebas y casquillos. Las víctimas: La mujer falleció prácticamente en el acto debido a los impactos de bala. El hombre, cuya identidad no ha trascendido, fue estabilizado por los sanitarios del 061 y trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico.

La mujer falleció prácticamente en el acto debido a los impactos de bala. El hombre, cuya identidad no ha trascendido, fue estabilizado por los sanitarios del y trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico. La investigación: La Policía Judicial de la Guardia Civil lidera las pesquisas. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo el ajuste de cuentas, un conflicto por tierras o un episodio de violencia de género, aunque esta última vía está pendiente de confirmación oficial.

Operativo en curso

Desde el momento del hallazgo, las patrullas han activado un cierre perimetral en las vías de acceso a la zona para tratar de localizar al autor o autores de los disparos, que se habrían dado a la fuga tras el ataque.

La consternación es máxima en la localidad cercana al cortijo, donde los vecinos han mostrado su sorpresa ante un suceso de tal violencia en una zona habitualmente tranquila y dedicada a la explotación agrícola.