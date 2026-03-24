Ya es oficial. El Atlético de Madrid y el Orlando City SC han confirmado este 24 de marzo de 2026 el acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann al fútbol estadounidense. El «Principito», máximo goleador histórico de la entidad rojiblanca, pondrá rumbo a Florida el próximo mes de julio, cerrando una etapa de diez temporadas que lo han elevado al altar de las leyendas colchoneras.

Griezmann, que aprovechó los días de descanso del primer equipo para viajar a Orlando y formalizar su contrato, se unirá a su nuevo club con la vitola de Jugador Franquicia hasta la temporada 2027-28, con opción a una más.

Los números de una leyenda viva

Antoine se marcha dejando un legado que será difícil de igualar en la historia del club madrileño:

Goleador histórico: Con 211 dianas , supera con creces los 173 tantos del mítico Luis Aragonés.

Con , supera con creces los 173 tantos del mítico Luis Aragonés. Presencia récord: Ha vestido la rojiblanca en 488 partidos , convirtiéndose en el cuarto jugador con más apariciones en la historia del club.

Ha vestido la rojiblanca en , convirtiéndose en el cuarto jugador con más apariciones en la historia del club. Palmarés: Hasta la fecha, el galo ha levantado tres trofeos con el Atleti: la Supercopa de España (2014), la Europa League (2018) y la Supercopa de Europa (2018).

Un hito para la MLS

Desde Estados Unidos, el entusiasmo es total. Mark Wilf, propietario del Orlando City, ha calificado la llegada del francés como un «hito para la ciudad y la Major League Soccer». El club busca consolidarse como una potencia mundial y ve en Griezmann al líder perfecto para su ambicioso proyecto deportivo en el Inter&Co Stadium.

«Todavía no me voy»: El último baile de Griezmann

A pesar del anuncio oficial, Griezmann ha querido tranquilizar a la afición atlética en un emotivo mensaje de despedida. El delantero ha recordado que aún quedan meses de competición y objetivos vitales antes de cruzar el charco:

«Me quedan meses con esta camiseta para dejarme la vida, para levantar esa Copa del Rey y soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League. Quiero que cada minuto sea un homenaje a este escudo».

Griezmann aterrizará en Orlando en julio de 2026, justo después de finalizar la presente campaña, donde intentará cerrar su ciclo en Madrid con un último gran título bajo el brazo.