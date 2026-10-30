El conjunto azulgrana y el equipo taronja miden sus fuerzas este viernes a partir de las 20:30 horas.

El FC Barcelona y el Valencia Basket se enfrentan este viernes 30 de octubre en un atractivo compromiso correspondiente a la fase regular de la Euroliga. El choque reúne a dos de los representantes del baloncesto español en el torneo continental más prestigioso de Europa, en un choque con numerosos alicientes marcados por el mutuo conocimiento entre ambas plantillas y la relevancia estratégica que adquiere cada triunfo en esta etapa de la competición. El cuadro catalán actuará como local e intentará imponer el ritmo de juego desde los instantes iniciales aprovechando el factor cancha a su favor, mientras que la escuadra valenciana saltará a la pista con el objetivo de competir con máxima intensidad para mantenerse con opciones firmes hasta los minutos decisivos.

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Precedentes de la temporada entre el FC Barcelona y el Valencia Basket

Los enfrentamientos entre ambas entidades cuentan con precedentes recientes en el presente curso deportivo 2026. La primera cita oficial del curso en la que se midieron tuvo lugar durante el mes de septiembre, con motivo de las semifinales de la Supercopa Endesa 2026. A ese torneo, el Valencia Basket acudía con la condición de vigente campeón tanto de la Liga Endesa como de la edición previa de la propia Supercopa, en un escenario donde el FC Barcelona presentaba el estreno de un proyecto deportivo profundamente renovado.

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Posteriormente, ambos conjuntos volvieron a verse las caras en el torneo doméstico de la Liga Endesa. Dicho choque ligueró se celebró el pasado 11 de octubre sobre la pista del Palau Blaugrana, arrancando a las 19:00 horas. Con este bagaje previo en el calendario, barcelonistas y valencianos reeditan su rivalidad, esta vez en el marco de la Euroliga europea.

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Horario y dónde ver por televisión el partido de Euroliga

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Valencia Basket correspondiente a la máxima competición de clubes de Europa se disputa hoy, viernes 30 de octubre, a partir de las 20:30 horas en el horario peninsular español. La cita europea concentrará la atención de los aficionados al baloncesto al enfrentar a dos clubes nacionales que buscan sumar una victoria de gran valor en el cuadro de la fase regular.

Para aquellos espectadores interesados en seguir la retransmisión en directo, el partido entre el conjunto azulgrana y el equipo taronja podrá verse por televisión a través de la plataforma Movistar Plus+, que ofrecerá la cobertura del choque del torneo continental.